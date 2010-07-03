Вблизи Сретенки нашли следы литейной мастерской XVIII века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе раскопок вблизи улицы Сретенки археологи нашли следы литейной мастерской, которая находилась здесь в XVII – начале XVIII веков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что обнаружены были фрагменты резервуара для воды, а также ремесленные инструменты. Это часть каменной литейной формы и два керамических тигля – специальных горшка, которые применялись для первичной выплавки металла из руды.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что Москва XVII–XVIII веков была крупным ремесленным центром. Медное литье же являлось одним из распространенных видов промысла. Тигли, по словам Емельянова, хорошо сохранились. Они изготовлены из огнеупорной керамики, которая выдерживает температуру плавления металлов свыше 1000 градусов. Внешние поверхности тиглей сильно обожжены, а на внутренних видны следы сплавов на медной основе.

Что касается нижней части составной литейной формы из сланцевой пластины, то по ней можно судить об ассортименте изделий мастерской. На поверхности вырезаны две пуговицы-гирьки и нательный крест. Кроме того, на ней высечены каналы для заливки металла и отверстия для штифтов. Получается, что с помощью этой формы можно было одновременно изготовить три предмета.

В настоящее время артефакты изучают эксперты. После реставрации их передадут в фонды столичных музеев.

Ранее в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века. По словам главного археолога столицы, заместителя руководителя городского департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, бивни и кости мамонтов широко применялись для производства различных предметов, в том числе украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, а также пуговиц.