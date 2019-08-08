Миллионный клад и старинная посуда: что раскопали археологи в Москве этим летом

Денежный клад, глиняные солдатики петровской эпохи, керамические формы для литья металла – это и многое другое обнаружили археологи в недрах столицы этим летом. Читайте подробнее о том, что нашли при раскопках в Москве и где они проходят.

На европейском уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уцелевшие формы для литья металла извлекли археологи из раскопа в Костянском переулке в районе Сретенки. Предметы литейной мастерской, пролежавшие в земле 350 лет, доказывают, что в XVII веке металлургия была развита в Москве на уровне европейских городов.

"Две керамические формочки – тигли – предназначались для плавки меди, олова, свинца в специальной печи. Они выдерживали температуру в тысячу градусов. Найденные артефакты относятся к московской литейной мастерской конца XVII века", – рассказал журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вместе с тиглями была обнаружена форма, куда заливался металл, а потом отливались предметы. "На поверхности двух пластин вырезаны нательные кресты и две пуговицы-гирьки, также на них высечены каналы для заливки металла и отверстия для крепежей. Находки показывают нам, как в конце XVII века москвичи получали металлические предметы", – пояснил глава Мосгорнаследия.

По словам археолога Александра Лаврененко, формы для литья металла находят очень редко, так как после постоянного их использования они превращаются в обычный кусок керамики, не оставляя следов отношения к производству.

"Найденные артефакты говорят о том, что жизнь на Сретенке никогда не прекращалась, она все время бурлила. Местное производство здесь было развито на достойном уровне того времени, по сути, на таком же, как в европейских городах", – рассказал Москве 24 Лаврененко.

По предположению Алексея Емельянова, на месте, где обнаружили фрагменты литейного производства, жила семья ремесленников в собственном доме, зарабатывавшая себе на хлеб изготовлением и продажей металлических предметов.

Рублевая заначка и глиняные солдатики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В начале июля в Костянском переулке при разборке подвала стоявшего здесь когда-то здания, археологи извлекли ценный клад монет из желтого металла конца XIX – начала XX века времен Николая II. Несколько десятков денежных знаков номиналом пять и десять рублей находилось в жестяной коробке.

"Этот клад один из самых крупных, что нашли в Москве за последние несколько лет. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во время революции и Гражданской войны", – отметил Алексей Емельянов. По предварительным оценкам, стоимость находки – около миллиона рублей.

Кроме того, в сретенском раскопе нашли фигурки двух глиняных солдатиков эпохи Петра I.

"Одна игрушка достигает десяти сантиметров, другая – поменьше. Для нас находки интересны тем, что керамических солдатиков производили в определенный период времени в первой половине XVIII века, они были дорогими в создании. Уже в конце этого века солдатики стали оловянными", – поясняет археолог Александр Лаврененко.

Княжеская роскошь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце мая в раскопе в Южном Медведкове на месте, где стояли старинные усадьбы князей Пожарских и князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, обнаружили артефакт конца XVII века: осколок дорогой стеклянной вазы, привезенной из Европы.

"В допетровское время, когда стекольных заводов в России не было, такую посуду привозили из других стран, ее можно было встретить только в домах очень богатых людей", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Вместе с осколками вазы в земле хранились осколки глиняной и стеклянной посуды, фрагменты рельефных печных изразцов, украшенные растительным полихромным (разноцветным) орнаментом, а также часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы – резная капитель, венчавшая одну из колонн.

В июле исследователи откопали фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вероятно, колонна из камня, украшавшая фасад одной из усадебных построек, была высечена в XVIII веке. В том же столетии из средней части бивня мамонта выточили безделушку.

"Подобные предметы – фигурки из бивня мамонта – в XVIII столетии могли быть по карману только очень состоятельным людям. До наших дней сохранилась лишь часть безделушки из бивня. Предположительно, это могла быть декоративная статуэтка или же шахматная фигура", – пояснил главный археолог Москвы, заместитель руководителя Мосгорнаследия Леонид Кондрашев.

Недавно на берегу реки Чермянки – правом притоке Яузы – нашли верхнюю мраморную часть надгробия XVIII века. Скорее всего, захоронение, на котором был установлен памятник, относится к существующему кладбищу при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове.

Эта находка пополнит Музей истории Москвы, пообещал Алексей Емельянов.

В конце XVI – XVII веке на территории села Медведково стояла усадьба князей Пожарских. Глава народного ополчения, освободивший в начале XVII века Москву от поляков, Дмитрий Пожарский, отдыхал и охотился в этой местности. На его средства в 1634–1635 годах был построен белокаменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В конце XVII века имение перешло в руки князя Василия Голицына – фаворита царевны Софьи. Он перестроил главный дом усадьбы. Следующим ее хозяином стал дядя Петра I Федор Нарышкин, и более века землями в Медведкове владели его потомки. В 1930-е годы в главном доме располагался детский санаторий. Снесли усадебную постройку между тридцатыми и шестидесятыми годами прошлого века.



Подземные исследования вблизи храма Покрова Пресвятой Богородицы археологи проводят из-за реконструкции "Парка Яуза" вдоль Заповедной улицы.

На благоустраиваемом участке парка, включая территорию Певческого поля, построят детские и спортивные площадки с новыми тренажерами, отремонтируют хоккейную коробку, установят скамейки и урны, а также проложат велодорожку.

Знак дворника и посуда с эмблемой Тюдоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На берегу Яузы в этом году разбили еще один раскоп в районе Серебрянической набережной. В культурных слоях города археологам удалось обнаружить редкий артефакт – металлический значок дворника конца XIX века.

"Вообще такие значки дворников выпускались с 1879 года и были распространены в Москве до революции 1917 года. Обнаружить их редко удается, поэтому находка ценная. На ней можно увидеть надпись: "дворник № 4 д. Нилов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия.

Здесь также нашли уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства, украшенную клеймом "Коронованная роза" – геральдической эмблемой рода Тюдоров (королевская династия Англии XV–XVII веков. – Прим. Москвы 24).

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Посуда, изготовленная в странах Европы, в те времена считалась предметом роскоши. Товары из-за границы были очень ценными, поскольку их было трудно приобрести в России", – пояснил Емельянов.

В этом же раскопе на правом берегу Яузы между Яузской улицей и Земляным Валом специалисты собрали нательные кресты, перстни, кольца, серьги, пряжки из медных сплавов и литейные формочки, российские монеты и шведскую монету 1601 года.

Берега устья Яузы были плотно заселены, здесь стояли мельницы, красильни, бани, пивоварни, фабрики и мануфактуры.

Серебряническая набережная получила имя по названию казенной слободы XVII века Старые Серебряники, располагавшейся неподалеку. В этом месте жили мастера денежного серебряного двора.

За последние восемь лет московские археологи нашли больше 30 тысяч артефактов. При раскопках Биржевой площади из недр извлекли полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются XII веком.