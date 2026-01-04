04 января, 03:57Транспорт
Аэропорт Жуковский возобновил прием и выпуск рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – написал он в своем телеграм-канале.
В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов.
Временные ограничения на полеты были объявлены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский вечером 3 января на фоне очередной попытки атаки вражеских беспилотников.
Спустя некоторое время ограничения отменили во Внуково, после чего аэропорт вернулся к штатному режиму работы.
