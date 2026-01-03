Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Внуково. Они связаны с атакой украинских беспилотников на Москву.

По последним данным, на подлете к городу уничтожены 18 вражеских дронов. На местах падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.