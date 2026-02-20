График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 13:29

Политика

Телеведущая Лазарева не признала вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в уклонении от обязанностей иноагента, не признала свою вину. Об этом в суде сообщил адвокат телеведущей Леонид Соловьев.

В Мировом судебном участке № 418 Пресненского района приступили к повторному заочному рассмотрению дела Лазаревой.

Телеведущая была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА по территории РФ.

В связи с этим Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма. После чего МВД РФ объявило телеведущую в розыск.

Позднее суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение 4 лет.

Однако телеведущая обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма. Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 20 января.

