Политика

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой за оправдание терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Верховный суд РФ во вторник, 20 января, рассмотрит апелляционную жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) на приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Лазарева направила жалобу в суд 15 декабря.

Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА по территории РФ.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма. После чего МВД РФ объявило телеведущую в розыск.

Позже Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение 4 лет.

