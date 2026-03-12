Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 15:35

Туризм

Мишустин подписал распоряжение о компенсациях туристам из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Подписано распоряжение о компенсациях туристам, пострадавшим из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, выплаты будут производиться в том числе из фонда профессиональной ответственности. Компенсации положены тем, кто купил путевку и планировал поездку в период с 28 февраля по 31 марта.

Трудности с путешествиями возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли первые удары по исламскому государству 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

Также помощь россиянам оказывают власти Таиланда. В частности, туристам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменили. Для продления пребывания нужно обратиться в иммиграционный офис. Всего в настоящее время в Таиланде могут оставаться порядка 10 тысяч российских туристов.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьтуризм

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика