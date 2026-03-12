Мишустин подписал распоряжение о компенсациях туристам из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Подписано распоряжение о компенсациях туристам, пострадавшим из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, выплаты будут производиться в том числе из фонда профессиональной ответственности. Компенсации положены тем, кто купил путевку и планировал поездку в период с 28 февраля по 31 марта.

Трудности с путешествиями возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли первые удары по исламскому государству 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

Также помощь россиянам оказывают власти Таиланда. В частности, туристам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменили. Для продления пребывания нужно обратиться в иммиграционный офис. Всего в настоящее время в Таиланде могут оставаться порядка 10 тысяч российских туристов.