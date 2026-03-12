Форма поиска по сайту

12 марта, 17:58

Экономика

Фабрика "Волжанин" возобновила работу после возможной вспышки гриппа птиц

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Птицефабрика "Волжанин" в Рыбинском районе Ярославской области возобновила работу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, передает РИА Новости.

В декабре 2025 года предприятие приостановило отгрузку яиц, предположительно, из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Тогда же фабрика ввела защитные меры: запрет посещения объекта посторонними, ужесточение контроля за дезинфекцией и термическую обработку кормов.

По словам Евраева, на фабрике как уменьшилось количество яиц, так и обратно вернется.

"В данном случае фабрика не умрет, фабрика продолжит работу. И рассчитываем, что это будут еще более жесткие требования, в том числе по санитарным нормам. Понятно, что любой бизнес время от времени проходит испытания. Это испытание они прошли и сейчас находятся на стадии восстановления работы", – указал губернатор.

Он не рассказал, что именно произошло на птицефабрике, но уточнил, что раньше там было хорошее производство и оно будет восстановлено.

"Порядка 1,5 миллиарда яиц в год. Но тут это в любом случае будет происходить постепенно, это не так, что они открыли двери, и там опять 1,5 миллиарда, конечно, нет", – сказал Евраев.

Если говорить про более конкретные сроки, то в этом случае глава области рекомендовал обратиться к самой птицефабрике.

Ранее в ФАС сообщили, что на регулярной основе отслеживают цены на куриные яйца. Речь идет о работе 90 крупнейших производителей. Также служба направила в 11 розничных организаций запросы ценообразования на социально значимые продукты. В случае выявления нарушений ведомство примет меры.

