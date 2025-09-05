Россельхознадзор сообщил, что РФ не поставляла яйца в США

Фото: 123RF/279photo

Россия не поставляла яйца в США, заявили "Интерфакс" в Россельхознадзоре.

Ранее появилась информация о том, что США впервые с 1992 года закупили партию яиц из РФ. Однако в ведомстве уточнили, что поставки не осуществлялись, кроме того, нет предприятий, аттестованных на экспорт яиц в Америку.

Поставщики, аттестованные и внесенные в систему "Цербер", обязаны проводить лабораторные исследования продукции на соответствие требованиям стран-импортера в аккредитованных лабораториях, в том числе лаборатории, подключенные к информационной системе "ВетИС". В этой же системе оформляются ветеринарные сертификаты на экспортируемую продукцию.

"Таким образом, служба обладает самыми полными и наиболее точными данными о вывозимой из страны продукции животноводства", – отметили в Россельхознадзоре.

Ранее в Минсельхозе России предложили зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей. В ведомстве подчеркнули, что производство куриных яиц продолжает расти, однако на ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонные фактор традиционного летнего удешевления яиц.

