Минсельхоз предложил зафиксировать в РФ цену на яйца

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Минсельхоз РФ выступил с предложением зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что производство куриных яиц в стране продолжает расти. При этом на ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц.

Ведомство считает важным, чтобы цена на яйца оставалась сбалансированной, учитывая интересы потребителей и производителей продукции. Ключевым условием для устойчивого развития отрасли является рентабельность производства, добавили в Минсельхозе.

"Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей", – сообщили в министерстве.

Соблюдение условий подобных контрактов должно регулироваться законом, подчеркнули в ведомстве. Соответствующие предложения представителей отрасли уже прорабатывают сотрудники министерства.

По данным Центробанка, в России в период с мая по июнь отмечалось замедление месячного роста потребительских цен. Значительная часть снижения темпов роста цен объясняется охлаждением совокупного спроса под воздействием жесткой денежно-кредитной политики.

Эксперты заметили постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, которое приблизилось к целям по инфляции – 4% при пересчете на год. Кроме того, экономические показатели в период с апреля по май говорят о возобновлении роста ВВП России во втором квартале текущего года.