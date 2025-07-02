"Известия": цены на кофе и какао выросли на 27 и 31% за год

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Стоимость кофе за год выросла на 27%, до 379 рублей за упаковку весом 150 граммов, в то время как какао подорожало на 31%, до 168 рублей за пачку весом 185 граммов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование одного из сервисов для управления и автоматизации бизнеса.

По данным экспертов, цена на упаковку чая увеличилась на 9%, однако россияне стали меньше интересоваться этим напитком, поэтому спрос на него упал на 17% за минувший год. При этом спрос на какао снизился на 16%, а на кофе, наоборот, вырос на 4%.

Исследование проводилось после изучения свыше 7 миллионов чеков, которые выдали покупателям магазины в разных городах России за покупки в мае и июне 2024 и 2025 годов.

Аналитики другого сервиса провели аналогичный анализ продаж товаров на онлайн-площадках. Они выяснили, что там цена на кофе выросла в среднем на треть и спрос на него увеличился на 87,3%. Наиболее часто пользователи покупали этот напиток в формате дрип-пакетов (плюс 170,2%). Также россияне интересовались растворимым и молотым кофе, спрос на них вырос на 140 и 109% соответственно.

Более того, стоимость какао и горячего шоколада в среднем увеличилась на 11%. Спрос также вырос год к году – на 31%.

Ранее эксперт Кирилл Селезнев спрогнозировал падение цен на кофе на 10–20% до конца года. Такой показатель будет достигнут, если погода в ключевой стране-производителе Бразилии останется благоприятной, отметил он.

Также аналитик напомнил, что в прошлом году кофе подорожал сильнее других товаров. Это произошло из-за плохой погоды в странах-производителях. В частности, стоимость арабики выросла на 69%, в то время как робуста подорожала примерно на 62%.