Врач Русакова: чрезмерное употребление чая нарушает работу сердечно-сосудистой системы

21 мая, 15:48Общество
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Ежедневное злоупотребление чаем нарушает работу мочевыделительной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
21 мая отмечается Международный день чая. Но несмотря на популярность и пользу этого напитка, с ним нужно быть осторожным: по словам врача, он содержит большое количество танина. Чрезмерное употребление этого вещества опасно тем, что может затруднить всасывание железа в кровь.
"Также и в зеленом, и в черном чаях содержится кофеин. Следовательно, крепко заваренный напиток способен привести к нарушениям работы нервной и сердечно-сосудистой систем. То же самое произойдет, если пить некрепкий чай в больших количествах", – указала врач.
В целом норма потребления чая зависит от массы тела или противопоказаний, но в среднем она не должна превышать пяти чашек по 200 миллилитров в день, заключила Русакова.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко предупредила, что избыток матчи может привести к тревожности, нарушениям сна и учащенному сердцебиению из-за кофеина в составе. Она посоветовала пациентам с заболеваниями почек, печени и сердечно-сосудистой системы выпивать не более одной чашки напитка в день.