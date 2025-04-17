Диетолог Гинзбург: кофе в пакетиках способствует развитию атеросклероза

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Растворимый кофе в порционных пакетиках способствует развитию атеросклероза и сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

17 апреля отмечается Международный день кофе. Эксперт отметил, что есть данные, согласно которым этот напиток увеличивает продолжительность жизни в среднем на два-три года. Эффект достигается благодаря тому, что он снижает вероятность появления возрастных болезней, включая опухолевые, а также может улучшать мозговое кровообращение.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Однако лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках. Обычно в него добавляют растительные жиры и сахар, а оба этих компонента могут привести к развитию атеросклероза.

К тому же сахар повышает риск развития диабета и ожирения. Поэтому надо стараться пить кофе без него и тем более без сладких сиропов, отметил Гинзбург.

"В целом важно употреблять напиток в умеренном количестве, а это не более четырех-пяти чашек в день. Если выпивать больше, риск вреда для здоровья увеличится", – добавил специалист.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала пожилых исключить из рациона бананы, манго, виноград и хурму. Она объяснила, что у этих фруктов высокий гликемический индекс, а это провоцирует ожирение и сахарный диабет.

