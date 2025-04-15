Диетолог Бобровский: диетическая соль полезна для людей с гипертонией и с болезнями почек

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Соль называют "белой смертью" из-за соединения натрия с хлором, однако в современном мире есть альтернативные варианты этой приправы, рассказал в беседе с "Радио 1" кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.

По словам эксперта, единственной диетической солью является та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор. Именно она особенно полезна для людей с гипертонией и с болезнями почек.

В качестве альтернативных вариантов соли Бобровский выделил 6 ее видов:

каменная соль (добывают шахтными способами);

поваренная соль (получают с помощью растворения подземных слоев соли и выпаривания);

Морская соль (выпаривание морской воды);

йодированная соль (добавляют гильдий калия, что важно для щитовидной железы);

гималайская розовая соль (содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы);

черная соль (поставляют из Индии).

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что соль может задерживать жидкость в организме, из-за чего повышается давление и нарушается работа сосудов, которые питают клетки головного мозга. Это, по ее словам, может привести к нарушению речи, памяти, ориентации в пространстве, способности к контролю действий и принятию решений.

Также опасные последствия наступают, когда в организме начинают преобладать недружественные бактерии. Это может вызывать воспаления, в том числе и на нервной оболочке. Как следствие – раздражительность, агрессия, забывчивость. Хотя результатом может стать даже деменция.