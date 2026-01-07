Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море

Фото: телеграм-канал Readovka

Американские военные задержали танкер Sophia, который находился в Карибском море. Об этом сообщило Южное командование США в своих соцсетях.

По данным командования, захваченное судно находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность. По данным источников Reuters, танкер шел под панамским флагом и был связан с нефтью из Венесуэлы.

Ранее американские военные задержали российский нефтяной танкер "Маринера". Это произошло в открытом море в Северной Атлантике. Министр обороны США Пит Хегсет связал инцидент с подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефтью.

При этом Минтранс России назвал незаконным захват "Маринеры". В министерстве напоминали, что еще 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России.

