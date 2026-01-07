Форма поиска по сайту

07 января, 16:15

Политика
Reuters: США проводят задержание российского танкера "Маринера"

США проводят задержание российского танкера "Маринера" – СМИ

Представители Береговой охраны США пытаются задержать российский нефтяной танкер "Маринера" в водах Северной Атлантики, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, судно преследовали 2 недели. За последние часы это вторая попытка задержания судна с привлечением Вооруженных сил Соединенных Штатов. Ранее в водах Латинской Америки береговая охрана задержала другой танкер, указали журналисты.

До этого в российском МИД выражали свою обеспокоенность данной ситуацией с кораблем. По данным дипломатов, за "Маринерой" следует судно Береговой охраны США, хотя до берегов Северной Америки еще около 4 тысяч километров.

По данным МИД, корабль находится в международных водах и идет под государственным флагом России. Позже стало известно, что незадолго до этого за танкером следила патрульная авиация Великобритании, Ирландии и Франции.

