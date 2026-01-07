Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 09:13

Политика
Главная / Новости /

Times: самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером "Маринера"

Самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером "Маринера" – СМИ

Фото: 123RF.com/bazru

Патрульная авиация Великобритании, Ирландии и Франции следила за российским танкером "Маринера". Об этом сообщила газета Times.

"Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", – отметило издание.

По данным журналистов, в направлении танкера направились самолеты ирландской авиации и ВМС Франции. Более того, в направлении судна был выявлен британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез из поля зрения систем слежения.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией с танкером "Маринера". Ведомство подчеркнуло, что судну уделяется повышенное внимание со стороны военных США и НАТО.

При этом министерство указало, что в настоящее время танкер находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами.

Читайте также


политика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика