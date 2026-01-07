Times: самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером "Маринера"

Фото: 123RF.com/bazru

Патрульная авиация Великобритании, Ирландии и Франции следила за российским танкером "Маринера". Об этом сообщила газета Times.

"Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", – отметило издание.

По данным журналистов, в направлении танкера направились самолеты ирландской авиации и ВМС Франции. Более того, в направлении судна был выявлен британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез из поля зрения систем слежения.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией с танкером "Маринера". Ведомство подчеркнуло, что судну уделяется повышенное внимание со стороны военных США и НАТО.

При этом министерство указало, что в настоящее время танкер находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами.

