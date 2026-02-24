Форма поиска по сайту

24 февраля, 19:13

Происшествия

Итальянка ударила ножом мужа, обидевшись на его ругань во время матча по телевизору

Фото: 123RF.com/ipopba

Семейная ссора во время просмотра футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной в Италии. Женщина решила, что ругань ее супруга из-за отмененного пенальти относится к ней и затрагивает память ее покойной бабушки, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на карабинеров.

Сначала 35-летняя женщина бросила в мужа ножницы, а затем ударила кухонным ножом, продолжая метать в него всевозможные предметы. Один из ножей застрял в стене. По информации издания, конфликт разгорелся на глазах 12-летней дочери пары. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении с членами семьи и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

При этом ранее мужчина уже обращался за медицинской помощью после конфликтов с супругой. Сама задержанная утверждает, что брак фактически распался и она длительное время подвергалась психологическому давлению.

До этого в Амурской области 75‑летний мужчина убил гостя во время ссоры. По данным следствия, конфликт возник после того, как посетитель попросил в долг деньги.

Хозяин дома набросился на него с вилами – нанес 65 ударов, затем ударил колуном по голове. Тело он спрятал в хозпостройке, а позже признался в преступлении родным – те сообщили в полицию.

