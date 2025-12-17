Мужчина ранил ножом инструктора автошколы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина ударил ножом инструктора автошколы, заявила пресс-служба столичного главка МВД РФ РИА Новости.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 декабря на Ярославском шоссе. Прибывшие на место сотрудники предварительно выяснили, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого произошла поножовщина.

В результате ЧП пострадавший был госпитализирован. В свою очередь, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Амурской области 75‑летний мужчина убил гостя во время ссоры. По данным следствия, конфликт возник после того, как посетитель попросил в долг деньги.

Хозяин дома набросился на него с вилами – нанес 65 ударов, затем ударил колуном по голове. Тело он спрятал в хозпостройке, а позже признался в преступлении родным – те сообщили в полицию.