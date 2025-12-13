Столичные суды вынесли 11 приговоров за нападение на контролеров

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В период с сентября по ноябрь 2025 года суды Москвы вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников столичного транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Наши сотрудники работают в рамках действующего законодательства. Нападение на них недопустимо и всегда влечет за собой серьезное наказание", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, фигуранты уголовных дел получили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Также преступники получили 2 года лишения свободы условно с обязанностью выплатить штрафы в размере 25, 40, 50 и 120 тысяч рублей соответственно.

Ранее суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно пассажира автобуса Эрлана Садыкова по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 18 сентября в автобусе, который курсирует по маршруту № 736.

Контролеры выявили не оплативших проезд пассажиров и попросили их, в том числе Садыкова, предоставить документы. Однако последний начал оскорблять инспекторов, применять силу и попытался вытолкнуть их из автобуса.

