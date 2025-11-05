Безбилетник в Москве приговорен к 2 годам условно за нападение на контролера

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Люблинский суд Москвы назначил пассажиру автобуса Эрлану Садыкову условный срок за нападение на контролера. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел 18 сентября в автобусе, который курсирует по маршруту № 736. Контролеры выявили не оплативших проезд пассажиров и попросили их, в том числе Садыкова, предоставить документы. Однако последний вел себя агрессивно – оскорблял инспекторов, применял силу и пытался вытолкнуть их из автобуса.

В результате Садыков был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Департамент транспорта Москвы назвал недопустимым проявление агрессии в отношении контролеров. За это может грозить до 10 лет лишения свободы. Ведомство также напомнило о штрафе за безбилетный проезд в размере 2 тысяч рублей и о штрафе за неправомерное использование карты москвича – 4 тысячи рублей.

С начала года в Москве было вынесено 16 приговоров в отношении пассажиров, нападавших на контролеров транспорта. Большинство из осужденных получили реальные уголовные сроки – от 6 месяцев до 3,5 года лишения свободы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов попросил с уважением относиться к контролерам, которые обеспечивают пассажирам комфортные и безопасные поездки.

