Морозы до минус 7 градусов ударят в Московском регионе в ночь на 17 марта

Морозы до минус 7 градусов ударят в Московском регионе в ночь на вторник, 17 марта, об этом предупредила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

В частности, в столице температурные значения опустятся до 3–5 градусов ниже 0, а в области похолодает до минус 2–7 на фоне переменной облачности без осадков, пояснили синоптики.

При этом в центре мегаполиса показатели будут варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса. Также возможны участки гололедицы на дорогах региона.

Днем 17-го числа горожан ожидает возвращение тепла. В частности, в Москве столбики термометров возрастут до 9–11 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов. Высокие значения будут сопровождать восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду.

Морозы вернулись в столичный регион с ночи 15 марта, когда на юге Подмосковья столбик термометра опустился до минус 8 градусов. Несмотря на это, вторая половина текущего месяца сохранит теплую и сухую погоду.

Тем не менее положительная аномалия немного снизится и установится на отметке в 4–5 градусов. Кроме того, перестанут обновляться рекордные максимумы. Однако в предстоящие две недели ожидается всего 2–4 дня с осадками, общее количество которых не превысит 7–12 миллиметров.