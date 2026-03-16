Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 19 марта

В Москве до 09:00 19 марта будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Гололед может появляться в ночное и утреннее время на отдельных участках дорог. В Московской области также будут действовать соответствующие меры.

Накануне в Москве был побит суточный рекорд температуры воздуха, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

К 13:00 воскресенья, 15 марта, по данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 9,9 градуса. Это на 0,1 градуса выше прежнего суточного рекорда, установленного в 2015 году.