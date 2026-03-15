15 марта, 16:15

Общество

Суточный рекорд температуры воздуха побит в Москве 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суточный рекорд температуры воздуха побит в Москве 15 марта. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в телеграм-канале.

По его словам, к 13:00, по данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до 9,9 градуса. Это на 0,1 градуса выше прежнего суточного рекорда, установленного в 2015 году.

Как указал Леус, температура воздуха в городе продолжит расти, поэтому точное значение нового рекорда будет известно после 21:00, после снятия показаний с максимальных термометров.

При этом астрономическая весна в столичном регионе начнется с теплой погоды и без осадков, рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

В 2026 году астрономическая весна наступит 20 марта. Ожидается, что в этот день температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 5–10 градусов. Кроме того, не исключена облачность.

В ночь на 20 марта метеорологи прогнозируют в регионе от минус 2 до 3 градусов и юго-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Днем ветер может ослабнуть.

До 17 марта в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Его ввели из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение будет актуально до 09:00 указанного дня.

