"Аптекарский огород" в Москве продлит часы работы с 1 мая

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 1 мая продлит часы работы и будет открыт для посетителей до 21:00, сообщила пресс-служба учреждения.

С приходом тепла старейший ботанический сад России увеличивает часы приема гостей, чтобы как можно больше москвичей и туристов могли насладиться весенним цветением.

Теперь оранжерейный комплекс доступен до 20:45, на территорию войти можно до 20:00. Сам сад работает ежедневно с 10:00.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском городе" расцвела церазолуизеания чичанская. Церазолуизеания – это пример появления так называемых природных гибридов, которые образуются в природе без вмешательства человека.