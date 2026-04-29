29 апреля, 16:14

Город

В нацпарке "Лосиный остров" расцвели подснежники

Фото: пресс-служба национального парка "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" расцвели подснежники. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

"Эти нежные первоцветы (галантусы) дарят нам красоту, кормят первых пчел и бабочек, поддерживают баланс леса и показывают, что экосистема здорова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что корневища этих растений зимуют под снегом. Ранние ростки устойчивы к временным похолоданиям в столичном регионе и выдерживают заморозки до минус 5–8 градусов.

Кроме того, подснежник занесeн в Красную книгу Московской области как редкий и исчезающий вид.

Ранее в национальном парке зацвела краснокнижная пролеска сибирская. Данное луковичное растение с коротким вегетационным периодом относится к пятому классу редкости. Большую часть года пролеска проводит под землей, однако надземная часть растения также играет важную роль. В частности, она питает луковицу и участвует в размножении.

Магнолия расцвела в самом центре Москвы

