21 апреля, 11:29Город
Нарциссы зацвели в парке искусств "Музеон"
Фото: телеграм-канал "Парк Горького"
Нарциссы расцвели в парке искусств "Музеон" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Парка Горького.
Посетители уже могут увидеть первый букет этих цветов на лужайке в Музеоне.
Ранее на Главной аллее ВДНХ зацвела магнолия кобус, которая запоминается тем, что ее цветы распускаются раньше листьев. Найти это растение можно у фонтана "Дружба народов".
До этого в нацпарке "Лосиный остров" распустились дикие крокусы. Они появляются в солнечных местах после схода снега и могут выдержать несильные заморозки.
Сакура зацвела в Гагаринском переулке