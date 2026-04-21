Нарциссы зацвели в парке искусств "Музеон"

Нарциссы расцвели в парке искусств "Музеон" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Парка Горького.

Посетители уже могут увидеть первый букет этих цветов на лужайке в Музеоне.

Ранее на Главной аллее ВДНХ зацвела магнолия кобус, которая запоминается тем, что ее цветы распускаются раньше листьев. Найти это растение можно у фонтана "Дружба народов".

До этого в нацпарке "Лосиный остров" распустились дикие крокусы. Они появляются в солнечных местах после схода снега и могут выдержать несильные заморозки.