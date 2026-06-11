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11 июня, 09:02

Политика

Блогер Эндрю Тейт внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexandru Dobre

Экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Авторы экстремистского сайта обвиняют Тейта в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины. Также отмечается, что блогер уголовно преследуется в Румынии, Великобритании и США.

По данным СМИ, Тейта вместе с его братом Тристаном в 2023 году задерживали в Румынии в рамках расследования уголовных дел о создании организованной преступной группировки, торговле людьми и изнасиловании. Расследование все еще продолжается, но братья отвергают все обвинения.

Кроме того, блогер известен своими женоненавистническими и ультраправыми взглядами. 2 июня он вместе с братом приземлился в одном из московских аэропортов, где его встретили хлебом и солью. Депутат Виталий Милонов указывал, что если Тейт будет себя неприлично вести, то его депортируют. Также он выражал удивление тому, что среди россиян появилось много почитателей людей со "странно девиантной позицией".

Ранее в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и более 20 представителей медиахолдингов России, включая "Газпром-Медиа Холдинг", "Плюс студию" "Яндекс", онлайн-кинотеатры Premier, Okko и "Иви", портал "Кино-театр.ру" и другие.

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