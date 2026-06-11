Большой театр откроет продажу льготных билетов по спецпрограммам вечером 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственный академический Большой театр откроет продажу льготных билетов по спецпрограммам в четверг, 11 июня, в 20:00. Учреждение сообщило об этом в своем телеграм-канале.

"На bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий", – уточняется в публикации.

В пресс-службе театра также отметили, что если к 11:00 пятницы, 12 июня, билеты еще будут в наличии, то можно купить их также в кассах театра. Стоимость будет варьироваться от 200 рублей до 2 тысяч.

Ранее сообщалось, что 12 и 13 сентября на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского пройдут премьерные показы спектакля "Каренина. Том второй". Действие постановки режиссера Егора Перегудова будет разворачиваться уже после ключевых событий романа. Зрителей ждет развязка и трагический финал истории.