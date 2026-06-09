"Мосбилет" приглашает в Театр Маяковского на спектакль "Каренина. Том второй"

Фото: Театр имени Маяковского

Премьерные показы спектакля "Каренина. Том второй" пройдут на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, подведомственного столичному департаменту культуры, 12 и 13 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Писатель Лев Толстой однажды отметил, что отразил в "Анне Карениной" все – "ничего не осталось". Спустя полтора века роман по-прежнему волнует читателей во всем мире. Люди узнают в героях и их семейных и любовных перипетиях себя и свое окружение.

В новой постановке режиссера Егора Перегудова действие разворачивается уже после ключевых событий романа. Встреча Карениной и Алексея Вронского, зарождение их отношений, признание героини мужу и последующий разрыв – все это осталось в первом томе. Теперь зрителей ждет развязка и трагический финал.

По мнению режиссера, Толстой интересен и силен своими деталями и психологией, а также пониманием, как сложно и нелинейно устроены отношения между мужчиной и женщиной.

"Нелегко сохранить любовь и построить семью. Именно это хочется подробно исследовать. Мы ждем на спектакле вдумчивого зрителя, которому интересен не пересказ сюжета, а поиск театрального языка, эквивалентного эпическому романному слову Льва Толстого", – добавил он.

Перегудов также отметил, что работа с прозой позволяет раскрыть субъективные взгляды разных персонажей. Таким образом, часть спектакля зрители увидят глазами Алексея Каренина, другую – глазами Вронского, еще одну – глазами Дарьи Облонской. Лишь события третьего акта будут представлены с точки зрения Карениной.

Художник Владимир Арефьев охарактеризовал постановку как гранд-спектакль. В ходе трех разноплановых актов происходит полная смена декораций. Представление движется от толстовского реализма к фантазийному, условному театру потока сознания. Зрителей ждет один из самых масштабных спектаклей театра.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на спектакль "Дорога – длиною в век", который идет в "Уголке дедушки Дурова" – одном из старейших театров Москвы, где с 1912 года работают животные-артисты. Постановка посвящена истории театра и личности его основателя.

