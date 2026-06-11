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11 июня, 15:29

Происшествия

Сценариста "Счастливы вместе" признали виновным в убийстве экс-участника "Дома-2"

Фото: vk.com/brodyagi_kvn

Коллегия присяжных заседателей Измайловского районного суда Москвы вынесла обвинительное решение в отношении сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе инстанции.

Как уточнил телеграм-канал "112", убит был бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Дмитрий Лукин. Инцидент произошел в ночь на 14 апреля 2025 года. Мужчины, находившиеся в дружеских отношениях, распивали спиртное в доме на Щелковском шоссе. В какой-то момент вспыхнула ссора, переросшая в драку.

В результате Берестовой нанес оппоненту 91 удар ножом. От полученных травм Лукин скончался на месте.

При этом сам Берестовой настаивал, что действовал в целях самообороны и не осознавал, сколько ударов нанес в ходе драки. По его словам, причиной ссоры стала попытка вылить купленную другом бутылку водки. Сценарист утверждал, что Лукин первым проявил агрессию и схватился за нож.

"Он шел на меня как зомби с фразой "убью", – заявил Берестовой в ходе разбирательства.

Обсуждение вердикта назначено на 18 июня. Суд определит окончательное наказание с учетом решения коллегии.

Ранее в Наро-Фоминском городском округе Московской области 16-летний иностранец ворвался в частный дом в деревне Терновке и напал с ножом на хозяина и двух его сыновей. Один из мальчиков смог спрятаться, мужчина погиб, а 13-летний ребенок госпитализирован.

Подозреваемый скрылся на машине потерпевшего, но был задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

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