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11 июня, 17:37

Наука

Склонность подростков к риску связали с недостатком дофамина

Фото: 123RF.com/leximages

Нейропсихологи из США выяснили, что изменения в количестве дофамина влияют на склонность подростков рисковать. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

"Наши наблюдения указывают на то, что некоторые подростки начинают идти на риск и приобретают вредные привычки по той причине, что для избавления от неприятных ощущений, связанных со сниженной выработкой дофамина во время их взросления, им нужен дополнительный источник гормона удовольствия", – сказала доцент Питтсбургского университета Эшли Парр.

Такие выводы противоречат ранее имевшимся заключениям о том, что высокий дофамин склоняет людей к зависимостям.

Новые данные ученые из Питтсбургского университета получили в результате наблюдения за 800 американскими несовершеннолетними, которые стали участниками крупного мониторингового проекта (NCANDA-A). Его цель – изучить факторы, которые влияют на развитие алкогольной зависимости.

Эксперты в ходе исследования смотрели за изменениями в структуре мозга подростков в течение их взросления. Также велось наблюдение за переменами в поведении этих людей и за их интеллектуальным развитием.

Специалисты в рамках проекта измеряли уровень гормона удовольствия. Результаты помогли понять, какая связь есть между склонностью подростков к рисковым шагам и количеством дофамина, который вырабатывает мозг.

Замеры показали, что низкая концентрация дофамина была у тех добровольцев, кто во время подросткового периода был склонен к употреблению большого количества алкоголя и риску. Многие позже бросали вредные привычки, в том числе снижали количество спиртного. Эти процессы сопровождались увеличением выработки дофамина в глубинных слоях серого вещества и базальных ядрах мозга.

Ранее португальские ученые раскрыли, как ухудшение почерка связано с когнитивными нарушениями. Для исследования специалисты отобрали пожилых людей в возрасте от 62 до 92 лет. Их попросили пройти тесты на графическом планшете.

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