Невролог объяснил, за что отвечает "третий глаз" у человека

"Третий глаз" – это выражение, которое связывают с работой шишковидной железы (эпифиза) в мозге человека. Как пояснил заведующий кафедрой неврологии и психотерапии Алексей Баринов, у человека нет "третьего глаза" в мистическом смысле. Шишковидная железа не формирует изображение и не дает сверхспособностей, а отвечает за выработку гормонов и регуляцию сна и бодрствования.

По словам эксперта, эпифиз эволюционно связан с древними светочувствительными структурами у позвоночных, но у человека эта функция утратила зрительную роль и сохранилась только как часть гормональной системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.