Эксперт Новикова: отказ от покупки кофе сэкономит больше 7 тысяч рублей в месяц

"Эффект пластикового контейнера" набирает популярность в России: по данным аналитиков, работники экономят на обедах вне дома до 185 тысяч рублей в год. Таким образом, накопить на первоначальный взнос по ипотеке можно за 10 лет. Как еще экономить деньги на ежедневных привычках и какой обед лучше брать с собой в офис, расскажет Москва 24.

"Выгоднее, чем поход в кафе"

В России набирает популярность "эффект пластикового контейнера" – отказ от бизнес-ланчей в целях экономии, сообщает "Газета.ру".

Издание привело подсчеты аналитиков Национального рейтингового агентства, согласно которым средний обед в московском кафе или столовой обходится в 600–900 рублей. Домашний, приготовленный заранее, стоит около 100–150 рублей. Таким образом, подобный подход позволяет сэкономить до 185 тысяч рублей в год, что поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке всего за 10 лет.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с изданием объяснил подобный подход через "эффект латте". Это название концепции бизнесмена и оратора Дэвида Баха, которая показывает, как небольшие ежедневные траты влияют на бюджет в долгосрочной перспективе.





Петр Щербаченко доцент Финансового университета при Правительстве РФ Отказаться от еды, конечно, нельзя. Но можно готовить дома и брать обед с собой. Это может быть вкуснее, полезнее и, что самое приятное, дешевле. Покупка продуктов и приготовление блюд самостоятельно почти всегда выгоднее, чем поход в кафе или заказ еды с доставкой. Так что "эффект пластикового контейнера" с обедом станет заметен очень скоро.

Более того, управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин рассказал журналистам, что, если подчинить львиную часть расходов "эффекту латте", можно накопить и больше.

"Например, отказаться от импульсивного шопинга, не заказывать лишнюю еду и напитки в ресторанах, отказаться от бесконтрольного использования кредитки. Главное условие – сохранение финансовой дисциплины и проведение ежемесячного аудита собственных расходов на протяжении десяти лет. Но игра стоит свеч", – подчеркнул Гришунин.

"Львиная доля бюджета"

Ежедневные рутинные действия, на которых экономят, в долгосрочной перспективе действительно помогают сохранить приличную сумму, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Но сразу скажу: накопить на квартиру, принося еду на работу в контейнерах, в нашей реальности уже невозможно из-за инфляции", – заявила она.

При этом эксперт сослалась на данные исследований, согласно которым на еду россияне тратят порядка 40% своих доходов. При этом дополнительным способом сэкономить станет отказ от услуг такси.

"Оно сильно подорожало – и, если пользоваться им каждый день, за месяц тратятся очень приличные суммы. По моим подсчетам, этот сервис "съедает" порядка 7% от бюджета", – подчеркнула эксперт.

Также специалист посоветовала экономить на покупке бумажных книг, так как одно хорошее издание может стоить около 1 000 рублей.





Марина Новикова независимый финансовый советник Есть много сервисов, где можно скачивать электронные версии, что обходится дешевле. Подписка обходится выгоднее: к примеру, при ее оформлении на месяц за 1 499 рублей можно читать литературу в неограниченном количестве.

Также Новикова посоветовала готовить кофе или чай дома и брать их с собой в термосе

"Из расчета, что каждый рабочий день человек тратит по 350 рублей, то в течение 21 дня он может сэкономить 7 350 рублей", – резюмировала Новикова.

В свою очередь, врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с Москвой 24 поприветствовала отказ от бизнес-ланчей с точки зрения здоровья.

"Любая готовая еда более калорийна, содержит больше жира, соли и сахара, чем домашняя. Сахар добавляют практически во все готовые блюда, как растительное масло и соль. В итоге бизнес-ланчи дают много калорий, но мало полезных нутриентов: витаминов, минералов, клетчатки. Домашняя еда, напротив, содержит меньше вредных веществ и больше полезных", – сказала она.

По словам специалиста, хорошей основой для обеда является комбинация белка – мяса, рыбы, бобовых, творога, – и сложных углеводов – круп, которые долго варятся (бурый рис, булгур, пшено, овсянка длительной варки), а также цельнозерновых круп.

"Плюс обязательно надо есть овощи – свежие, запеченные, тушеные, стараясь не добавлять масло. Можно использовать консервированные овощи (горошек, фасоль), но нужно проверять этикетку, чтобы в составе не было сахара", – добавила диетолог.

Также стоит ориентироваться на правило тарелки: половина – овощи и фрукты, четверть – цельнозерновые крупы, четверть – белковые продукты.





Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог Лучший вариант для перекуса на работе – кисломолочные продукты (натуральный йогурт, ряженка, кефир) при хорошей переносимости и фрукт. А вот протеиновые батончики и печенье не лучший выбор, поскольку в них много сахара, соли или сахарозаменителей.

Фиксированное время для обеда необязательно, но важно соблюдать три основных приема пищи в день: завтрак, обед и ужин. Обед обычно выпадает на середину дня, когда человек находится на работе. Обязательно нужно поесть в это время, иначе к вечеру возникнет сильное чувство голода, и из-за нехватки калорий и энергии в течение дня велик риск переесть, заключила Михалева.

