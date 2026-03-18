19 марта, 19:49

Эксперт Новикова: отказ от покупки кофе сэкономит больше 7 тысяч рублей в месяц

Еда, кофе и такси: сколько можно сэкономить на ежедневных привычках

"Эффект пластикового контейнера" набирает популярность в России: по данным аналитиков, работники экономят на обедах вне дома до 185 тысяч рублей в год. Таким образом, накопить на первоначальный взнос по ипотеке можно за 10 лет. Как еще экономить деньги на ежедневных привычках и какой обед лучше брать с собой в офис, расскажет Москва 24.

"Выгоднее, чем поход в кафе"

В России набирает популярность "эффект пластикового контейнера" – отказ от бизнес-ланчей в целях экономии, сообщает "Газета.ру".

Издание привело подсчеты аналитиков Национального рейтингового агентства, согласно которым средний обед в московском кафе или столовой обходится в 600–900 рублей. Домашний, приготовленный заранее, стоит около 100–150 рублей. Таким образом, подобный подход позволяет сэкономить до 185 тысяч рублей в год, что поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке всего за 10 лет.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с изданием объяснил подобный подход через "эффект латте". Это название концепции бизнесмена и оратора Дэвида Баха, которая показывает, как небольшие ежедневные траты влияют на бюджет в долгосрочной перспективе.

Отказаться от еды, конечно, нельзя. Но можно готовить дома и брать обед с собой. Это может быть вкуснее, полезнее и, что самое приятное, дешевле. Покупка продуктов и приготовление блюд самостоятельно почти всегда выгоднее, чем поход в кафе или заказ еды с доставкой. Так что "эффект пластикового контейнера" с обедом станет заметен очень скоро.
Петр Щербаченко
доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Более того, управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин рассказал журналистам, что, если подчинить львиную часть расходов "эффекту латте", можно накопить и больше.

"Например, отказаться от импульсивного шопинга, не заказывать лишнюю еду и напитки в ресторанах, отказаться от бесконтрольного использования кредитки. Главное условие – сохранение финансовой дисциплины и проведение ежемесячного аудита собственных расходов на протяжении десяти лет. Но игра стоит свеч", – подчеркнул Гришунин.

"Львиная доля бюджета"

Ежедневные рутинные действия, на которых экономят, в долгосрочной перспективе действительно помогают сохранить приличную сумму, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Но сразу скажу: накопить на квартиру, принося еду на работу в контейнерах, в нашей реальности уже невозможно из-за инфляции", – заявила она.

При этом эксперт сослалась на данные исследований, согласно которым на еду россияне тратят порядка 40% своих доходов. При этом дополнительным способом сэкономить станет отказ от услуг такси.

"Оно сильно подорожало – и, если пользоваться им каждый день, за месяц тратятся очень приличные суммы. По моим подсчетам, этот сервис "съедает" порядка 7% от бюджета", – подчеркнула эксперт.

Также специалист посоветовала экономить на покупке бумажных книг, так как одно хорошее издание может стоить около 1 000 рублей.

Есть много сервисов, где можно скачивать электронные версии, что обходится дешевле. Подписка обходится выгоднее: к примеру, при ее оформлении на месяц за 1 499 рублей можно читать литературу в неограниченном количестве.
Марина Новикова
независимый финансовый советник

Также Новикова посоветовала готовить кофе или чай дома и брать их с собой в термосе

"Из расчета, что каждый рабочий день человек тратит по 350 рублей, то в течение 21 дня он может сэкономить 7 350 рублей", – резюмировала Новикова.

В свою очередь, врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с Москвой 24 поприветствовала отказ от бизнес-ланчей с точки зрения здоровья.

"Любая готовая еда более калорийна, содержит больше жира, соли и сахара, чем домашняя. Сахар добавляют практически во все готовые блюда, как растительное масло и соль. В итоге бизнес-ланчи дают много калорий, но мало полезных нутриентов: витаминов, минералов, клетчатки. Домашняя еда, напротив, содержит меньше вредных веществ и больше полезных", – сказала она.

По словам специалиста, хорошей основой для обеда является комбинация белка – мяса, рыбы, бобовых, творога, – и сложных углеводов – круп, которые долго варятся (бурый рис, булгур, пшено, овсянка длительной варки), а также цельнозерновых круп.

"Плюс обязательно надо есть овощи – свежие, запеченные, тушеные, стараясь не добавлять масло. Можно использовать консервированные овощи (горошек, фасоль), но нужно проверять этикетку, чтобы в составе не было сахара", – добавила диетолог.

Также стоит ориентироваться на правило тарелки: половина – овощи и фрукты, четверть – цельнозерновые крупы, четверть – белковые продукты.

Лучший вариант для перекуса на работе – кисломолочные продукты (натуральный йогурт, ряженка, кефир) при хорошей переносимости и фрукт. А вот протеиновые батончики и печенье не лучший выбор, поскольку в них много сахара, соли или сахарозаменителей.
Оксана Михалева
врач-эндокринолог, диетолог

Фиксированное время для обеда необязательно, но важно соблюдать три основных приема пищи в день: завтрак, обед и ужин. Обед обычно выпадает на середину дня, когда человек находится на работе. Обязательно нужно поесть в это время, иначе к вечеру возникнет сильное чувство голода, и из-за нехватки калорий и энергии в течение дня велик риск переесть, заключила Михалева.

Зудакова Татьяна

