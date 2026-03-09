Эксперт Веселко объяснила, может ли заготовка полуфабрикатов сэкономить бюджет

Тренд на заготовки полуфабрикатов набрал популярность в Сети: блогеры показывают, как замораживать блюда, приготовленные на неделю или месяц. Можно ли таким способом сохранить полезные вещества, а также сэкономить время и деньги, читайте в материале Москвы 24.

Тефтели и мини-запеканки

Все больше блогеров публикуют контент, связанный с заготовками еды на неделю или месяц. По словам инфлюенсеров, это не только позволит сэкономить время в будни, но и положительно отразится на семейном бюджете. Пользователи делятся рецептами несложных блюд, которые можно заморозить целиком.

Например, на завтраки готовят мини-запеканки с колбасой и картофелем. На шесть порций понадобится 200 граммов колбасы из мяса птицы, один средний красный болгарский перец, полчашки нарезанного лука, три чашки замороженного картофеля кубиками, одна чайная ложка сушеного орегано, 50 граммов сыра, 5 яиц, 300 миллилитров молока и черный перец.

На разогретой сковороде нужно обжарить колбасу, болгарский перец и лук, затем добавить картофель и готовить 3 минуты, помешивая. Добавить орегано и черный перец. Разложить получившуюся смесь по смазанным маслом формам для маффинов, сверху посыпать сыром, залить смесью из взбитых яиц и молока, выпекать при 180 градусах 25 минут.

Остывшие запеканки советуют поместить в герметичный контейнер и убрать в морозильную камеру на срок до 1 месяца. Перед употреблением порцию достаточно разогреть в течение минуты в микроволновке, рекомендовал автор рецепта.

Некоторые фуд-блогеры предлагают заморозить даже сваренные мясные бульоны, чтобы сократить время на приготовление первого блюда, или даже отправить в морозилку уже полностью готовый вариант. Например, для сырного супа с рисом понадобится 400 граммов филе куриной грудки, 200 граммов шпината, 100 граммов сыра чеддер, 80 граммов риса, один острый перец чили, свежемолотый черный перец и соль.

Курицу нужно сварить в 1,2 литра воды, а после нарезать. Сыр натереть на крупной терке, острый перец нарезать тонкими колечками. Сам бульон нужно довести до кипения, всыпать туда рис и варить 10 минут, затем вернуть кусочки курицы, добавить острый перец, листья шпината и тертый сыр. Готовить нужно до тех пор, пока сыр полностью не расплавится.

Остывшее блюдо пользователи советуют разлить в порционные контейнеры и отправить в морозилку. Также важно оставить примерно 1–2 сантиметра пространства под крышкой, так как жидкость увеличится в объеме при замерзании.

Для ужинов можно заморозить рыбные тефтели. Понадобится 600 граммов филе форели, 300 граммов пекинской капусты, одна луковица, 30 граммов рисовой муки, одно яйцо, соль и перец по вкусу.

Пользователи советуют мелко нарезать пекинскую капусту и обжарить ее с луком до мягкости. Затем измельчить филе форели в блендере, добавить остывшую овощную зажарку, яйцо, муку, соль и перец. После этого фарш оставить на час в холодильнике, далее сформировать из него тефтели влажными руками и обжарить на разогретой сковороде с толстым дном по три минуты с каждой стороны до румяной корочки без крышки. Готовые тефтели можно замораживать.

Шоковая заморозка сохранит витамины

Домашние полуфабрикаты позволяют сохранить вкус и витамины при правильном замораживании, рассказала Москве 24 терапевт, главный врач Марина Анисимова. По ее словам, свежие ягоды, фрукты и овощи в качестве ингредиентов для салатов лучше сохранят витамины именно в случае шоковой заморозки.





Марина Анисимова терапевт, главный врач Для заморозки также отлично подойдут мясные или рыбные полуфабрикаты с разной степенью подготовки – фарш, котлеты, бульон. Однако для сохранения максимального количества полезных веществ рекомендуется использовать все же холодильник именно с шоковой заморозкой.

Анисимова отметила, что не стоит замораживать продукты с большим содержанием воды – огурцы, помидоры, листовые салаты, исключения составляют шпинат и картофель. Также врач не рекомендовала делать заготовки с различными соусами, отправлять в морозилку салаты с заправкой, мягкие сыры, кондитерские изделия с кремом и молочные продукты (кроме творога).

Остальные продукты хорошо подходят для замораживания, если соблюдать сроки хранения. Например, жирная рыба и мясной фарш могут храниться до 3 месяцев, овощи, фасоль и бобовые – до года. При этом в целом продукты не стоит хранить в морозилке более 4–6 месяцев, добавила эксперт.

Также полуфабрикат важно правильно разморозить. Врач отметила, что мясные и рыбные полуфабрикаты стоит выложить в холодильник, чтобы они оттаивали постепенно. Готовые продукты с содержанием муки – пельмени, вареники, блинчики, сырники не требуют предварительной разморозки: их можно отправить сразу в кипящую воду, на сковороду или в духовку.

Анисимова подчеркнула, что появление серого налета, изменение цвета продукта, его деформация, слипание, неприятный запах, появление снега и наледи являются признаками порчи. Кроме того, замораживать продукты можно только один раз, предупредила эксперт.

В свою очередь, эксперт по личным финансам Анастасия Веселко отметила в разговоре с Москвой 24, что заготовка полуфабрикатов на неделю или месяц сэкономит бюджет и время.





Анастасия Веселко эксперт по личным финансам Приготовление фарша, лепка котлет, тефтелей, пельменей, блинчиков с мясом позволит не тратить часы в будние дни. Кроме того, заготовки позволят отказаться от доставки готовых блюд и не переплачивать за ту же еду.

Однако эксперт рекомендовала трезво оценить ситуацию и перед началом заготовки задать себе вопрос: будут ли съедены все приготовленные блюда?

Помимо этого, Веселко посоветовала сравнить себестоимость готового продукта в магазине и домашнего полуфабриката, чтобы вычислить выгоду. При подсчете стоит учитывать не только цену ингредиентов, но и примерное время приготовления одной порции, а также услуги такси или доставки. Сэкономленную сумму поделить на количество часов, потраченных на работу. Например, на продуктах получилось сэкономить 1 000 рублей, но приготовление блюда для заморозки заняло 10 часов, тогда каждый час стоит 100 рублей, отметила эксперт.

"Уже исходя из этого расчета нужно оценить, подходит ли такой способ экономии или нет. Может быть, хочется более эффективно использовать свое время, и тогда окажется, что готовые продукты и доставка выгоднее", – отметила специалист.

При этом заготовка еды на длительный срок может также снизить количество импульсивных покупок, облегчить формирование бюджета и способствовать появлению осознанного подхода к качеству пищи, заключила эксперт.