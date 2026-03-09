Форма поиска по сайту

Новости

Политика

09 марта, 12:00

Политика

Росатом готов ко второму этапу эвакуации персонала и семей с Бушерской АЭС в Иране

Фото: Getty Images/Corbis/Mohsen Shandiz

Госкорпорация Росатом завершила подготовку ко второму этапу эвакуации российских сотрудников и членов их семей с площадки строительства блоков №2 и №3 Бушерской АЭС в Иране. Об этом отраслевой газете "Страна Росатом" сообщил генеральный директор организации Алексей Лихачев.

"Это свыше 600 человек. По понятным причинам основные строительные работы на площадке временно приостановлены. В то же время часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте", – добавил он.

Ситуация в районе АЭС остается сложной, но ударов по станции, стройплощадке и жилым кварталам персонала зафиксировано не было.

Для обеспечения связи работников с родственниками в России Росатом организовал специальную горячую линию, учитывая, что обычные каналы связи затруднены.

Глава корпорации подчеркнул, что проект строительства новых энергоблоков Бушерской АЭС остаётся в приоритетах Росатома, несмотря на временную приостановку работ. Президент России Владимир Путин лично участвует в решении вопросов безопасности сотрудников и держит ситуацию на контроле.

США совместно с Израилем объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. Они нанесли по стране превентивный удар, в ответ на который Тегеран открыл огонь по еврейскому государству и американским базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее сообщалось, что взрывы прогремели в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС "Бушер". При этом в случае удара по предприятию, как предупреждал Лихачев, начнется катастрофа.

