09 марта, 11:49

Политика

Самолеты F-16 ВВС Турции совершили полеты над севером Кипра

Фото: ТАСС/DPA

Шесть истребителей F-16 Турции пролетели над северной частью Кипра. Трансляцию вел телеканал TRT.

Самолеты прилетели в аэропорт Эрджан, который является основной воздушной гаванью непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

В свою очередь, Минобороны Турции сообщило, что с 9 марта 6 истребителей F-16 и системы противовоздушной (ПВО) будут установлены на севере Кипра. Как заявили в ведомстве, такое решение было принято из-за недавних событий в регионе и в рамках мер по постепенному укреплению безопасности ТРСК.

Журналисты указали, что такое решение было принято после того, как Греция перебросила на юг Кипра 4 истребителя F-16. Анкара, как уточняет телеканал, является гарантом безопасности ТРСК.

Ранее СМИ сообщили, что Франция планирует разместить на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат. Решение было принято после удара БПЛА по британской военной базе Акротири. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что речь идет о беспилотнике типа "Шахед".

