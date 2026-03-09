Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 12:22

Общество

Сергунина рассказала о популярных у москвичей площадках для зимнего отдыха

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В проекте "Активный гражданин" завершилась серия из трех голосований, посвященных зимнему отдыху. Жители столицы определили самые удобные и интересные катки, лыжные маршруты и тюбинговые горки в разных районах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Опросы собрали более полумиллиона мнений. Среди катков лидерами стали ВДНХ, Парк Горького и "Сокольники". Горожане отметили и бесплатные площадки фестиваля "Московские сезоны", где проводились ледовые шоу и тренировки с профессиональными инструкторами. Самые популярные локации – площадь Революции, улицы Профсоюзная и Хачатуряна.

Лучшие лыжные трассы расположились в парке "Сокольники", спортивном комплексе "Лужники" и музее-заповеднике "Царицыно". Там маршруты проходили вдоль дворцовой части парка, по склонам возле Нижнего Царицынского пруда и Бирюлевскому дендропарку.

Самые востребованные горки для катания на "ватрушках" оказались в кинопарке "Москино" и музеях-заповедниках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Все площадки созданы в рамках проекта "Зима в Москве", который охватил 32 миллиона человек. Для жителей и гостей столицы организовали более 57 тысяч мероприятий, в том числе благотворительных акций, семейных и детских программ, спортивных событий и других развлекательных активностей.

1 из 5

Одной из самых посещаемых площадок проекта "Зима в Москве" стала та, что находилась на Воробьевых горах. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу.

Читайте также


обществогород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика