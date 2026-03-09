Форма поиска по сайту

09 марта, 11:25

Происшествия

Два человека пострадали в Абу-Даби при падении обломков после перехвата воздушных целей

Фото: 123RF.com/chalabala

Не менее двух человек пострадали при падении обломков после перехвата воздушных целей силами противовоздушной обороны в небе над Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Последствия падения обломков были ликвидированы. В результате одного из этих инцидентов легкие травмы получил гражданин Иордании, а во втором случае ранения средней степени тяжести выявлены у египтянина.

В свою очередь, пресс-служба властей Бахрейна сообщила, что возгорание, возникшее из-за удара Ирана по промзоне Маамир, локализовано. Госагентство BNA добавляет, что в результате случившегося никто не погиб, но объекту был причинен материальный ущерб

В районе Маамир находится индустриальная зона, где расположена в том числе НПЗ бахрейнской нефтяной компании Bapco. На фоне случившегося фирма объявила форс-мажор, так как ее деятельность была прервана. При этом потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, указали в организации.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. В ведомстве предупредили, что громкие хлопки, которые могут слышать местные жители, вызваны работой систем ПВО.

