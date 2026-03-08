Дом русской культуры в городе Набатия на юге Ливана разрушен в ходе израильской атаки

Фото: Getty Images/Daniel Carde

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили здание Дома русской культуры в результате удара по городу Набатия на юге Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Асаада Дия.

По его словам, жертв и пострадавших не было. С момента начала военного конфликта работа Дома была прервана и сотрудники эвакуировались. Дия указал, что учреждение основали в 2004 году. Дом русской культуры занимал первый этаж пятиэтажного дома.

"Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты", – указал директор.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также атаку на Израиль начала "Хезболла". В ответ еврейское государство провело серию ударов по Ливану и городу Бейруту в частности.

