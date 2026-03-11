Совбез ООН потребовал от Ирана прекратить атаки на арабские страны

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по ближневосточному конфликту, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны. Об этом сообщает ТАСС.

Проект резолюции был подготовлен Бахрейном при поддержке стран Персидского залива. За него проголосовали 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались от голосования.

В документе резко осуждаются атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Эти удары определяются как нарушение международного права. Резолюция также осуждает попытки Тегерана воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив.

При этом в проекте никак не упоминаются атаки США и Израиля по иранской территории, и не содержится никаких призывов к Вашингтону и Тель-Авиву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.

По данным СМИ, Иран потребовал от США определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. В частности, Иран настаивает, чтобы Штаты гарантировали ненападение на республику в будущем, выплату репараций и согласие с дальнейшей реализацией Тегераном полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.