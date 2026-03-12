Трамп заявил, что США почти уничтожили Иран

Фото: whitehouse.gov

Американские военные практически уничтожили Иран в ходе текущего конфликта. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки, который транслировался на сайте Белого дома.

"Наши войска практически уничтожили Иран", – заявил Трамп.

Глава Белого дома также рассказал, что лично выбирал название для военной операции в Иране – Epic Fury ("Эпическая ярость"). По его словам, перед началом атаки ему на стол представили список из 20 названий.

"Я чуть не уснул. Мне ни одно из них не нравилось. А потом я увидел – "Эпическая ярость". И я сказал: "Мне нравится это название", – поделился Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что военная операция США и Израиля против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Американский лидер назвал эту операцию "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

По данным СМИ, советники президента США настаивают, что ему пора объявить вывод войск из конфликта с Ираном. Окружение Трампа считает, что затяжной конфликт оттолкнет консервативный электорат.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.