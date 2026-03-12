Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 08:33

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Мосягин: четкие стандарты помогают гарантировать безопасность и качество продукции

Россиянам объяснили цель разработки новых ГОСТов

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Разработка новых ГОСТов в России является ответом на запросы рынка и общества. Наличие четких стандартов помогает гарантировать безопасность и качество продукции. Об этом заявил в беседе с "Газетой.ру" помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

"Мы перестали слепо копировать западные нормы и начали выстраивать собственную систему технического регулирования, ориентируясь на отечественного производителя и здоровье граждан", – заявил эксперт.

Он отметил, что новости о разработке новых стандартов могут создавать впечатление "эпидемии ГОСТов", однако на практике речь идет о планомерной работе по обновлению национальной системы стандартизации.

Специалист подчеркнул, что, согласно закону о стандартизации, применение ГОСТов в России остается добровольным. При этом стандарт выступает ориентиром для производителей и гарантией защиты для потребителей. Если компания заявляет соответствие продукции ГОСТу, она берет на себя дополнительные обязательства и подтверждает, что товар произведен по классической технологической рецептуре, а не по техническим условиям.

Мосягин добавил, что стандартизация различных товаров выполняет разные задачи. Например, требования к хурме позволяют снизить риск продажи невызревших или подмороженных плодов, а нормы для игристых вин помогают защитить покупателей от суррогатной продукции.

Также стандарты могут выполнять социальную функцию. В частности, ГОСТы для собак-поводырей регламентируют требования к подготовке животных и их оснащению, чтобы люди с нарушениями зрения получали надежного помощника. Даже стандарты на карандаши определяют безопасность материалов, с которыми контактируют дети, отметил эксперт.

Ранее Росстандарт впервые ввел ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Стандарт будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.

Читайте также


экономика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика