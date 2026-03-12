Эксперт Мосягин: четкие стандарты помогают гарантировать безопасность и качество продукции

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Разработка новых ГОСТов в России является ответом на запросы рынка и общества. Наличие четких стандартов помогает гарантировать безопасность и качество продукции. Об этом заявил в беседе с "Газетой.ру" помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

"Мы перестали слепо копировать западные нормы и начали выстраивать собственную систему технического регулирования, ориентируясь на отечественного производителя и здоровье граждан", – заявил эксперт.

Он отметил, что новости о разработке новых стандартов могут создавать впечатление "эпидемии ГОСТов", однако на практике речь идет о планомерной работе по обновлению национальной системы стандартизации.

Специалист подчеркнул, что, согласно закону о стандартизации, применение ГОСТов в России остается добровольным. При этом стандарт выступает ориентиром для производителей и гарантией защиты для потребителей. Если компания заявляет соответствие продукции ГОСТу, она берет на себя дополнительные обязательства и подтверждает, что товар произведен по классической технологической рецептуре, а не по техническим условиям.

Мосягин добавил, что стандартизация различных товаров выполняет разные задачи. Например, требования к хурме позволяют снизить риск продажи невызревших или подмороженных плодов, а нормы для игристых вин помогают защитить покупателей от суррогатной продукции.

Также стандарты могут выполнять социальную функцию. В частности, ГОСТы для собак-поводырей регламентируют требования к подготовке животных и их оснащению, чтобы люди с нарушениями зрения получали надежного помощника. Даже стандарты на карандаши определяют безопасность материалов, с которыми контактируют дети, отметил эксперт.

Ранее Росстандарт впервые ввел ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Стандарт будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.