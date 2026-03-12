Более 2,5 тысячи участников сдадут ЕГЭ-2026 в досрочный период

Досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году напишут 2 542 человека, из которых 940 – выпускники текущего года. Об этом на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, а основной этап начнется 1 июня и продлится до 9 июля. В нем планируют участвовать около 750 тысяч человек.

В этом году к контролю за ходом экзамена впервые подключат студентов педагогических вузов. На базе педвузов создадут институциональные центры, где студенты удаленно будут наблюдать за проведением ЕГЭ по всей стране с помощью видеонаблюдения.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году в мониторинге ЕГЭ участвовали около 40 тысяч общественных наблюдателей, включая 19,5 тысячи родителей школьников из 89 субъектов РФ. В 2026 году к видеомониторингу планируется привлечь не менее 2 тысяч студентов.

По словам Музаева, привлечение студентов педвузов позволит расширить контроль и повысить прозрачность проведения экзамена, обеспечив дополнительный уровень наблюдения за соблюдением правил на всех площадках.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

11 июня у выпускников пройдет экзамен по обществознанию и физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. 18 и 19 июня планируется провести ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике.