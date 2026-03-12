Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:25

Общество

Более 2,5 тысячи участников сдадут ЕГЭ-2026 в досрочный период

Досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году напишут 2 542 человека, из которых 940 – выпускники текущего года. Об этом на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, а основной этап начнется 1 июня и продлится до 9 июля. В нем планируют участвовать около 750 тысяч человек.

В этом году к контролю за ходом экзамена впервые подключат студентов педагогических вузов. На базе педвузов создадут институциональные центры, где студенты удаленно будут наблюдать за проведением ЕГЭ по всей стране с помощью видеонаблюдения.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году в мониторинге ЕГЭ участвовали около 40 тысяч общественных наблюдателей, включая 19,5 тысячи родителей школьников из 89 субъектов РФ. В 2026 году к видеомониторингу планируется привлечь не менее 2 тысяч студентов.

По словам Музаева, привлечение студентов педвузов позволит расширить контроль и повысить прозрачность проведения экзамена, обеспечив дополнительный уровень наблюдения за соблюдением правил на всех площадках.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

11 июня у выпускников пройдет экзамен по обществознанию и физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. 18 и 19 июня планируется провести ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике.

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика