12 марта, 11:49

Политика
Politico: ЕС хочет запретить нейросети, создающие интимный контент с реальными людьми

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз хочет запретить использовать в Европе приложения искусственного интеллекта (ИИ), которые могут генерировать интимный контент с реальными людьми, сообщает Politicо после ознакомления с предложениями ЕС.

По информации СМИ, запрет может вступить в силу летом 2026 года. Предложение было выдвинуто на фоне скандала вокруг чат-бота Grok – он создавал изображения и видео сексуального характера по запросу пользователей с участием реальных людей без их согласия, в том числе с несовершеннолетними.

Если предложение будет одобрено послами ЕС, в Европе станет незаконно продавать любые системы ИИ, которые могут генерировать видеоролики, изображения или аудифайлы порнографического содержания с реальными людьми.

При этом 15 января компания Х объявила, что Grok не сможет генерировать изображения реальных людей в открытой одежде, в том числе в купальниках. Помимо этого, генерация и редактирование изображений будет доступна только тем пользователям, которые приобрели премиум-подписку.

Ранее в СМИ появилась информация, что чат-бот Grok могут заблокировать в Великобритании. В правительстве страны посчитали, что ИИ по запросам пользователей может создавать откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

За это британские власти, включая премьер-министра страны Кира Стармера, рассматривают жесткие шаги в отношении самой соцсети X.

