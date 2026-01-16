Мать ребенка Маска подала в суд на xAI за дипфейки откровенного характера

Фото: Legion-Media.com/BACKGRID

Мать одного из сыновей Илона Маска – Эшли Сент-Клэр – подала в суд на компанию американского предпринимателя xAI. Поводом стало распространение сгенерированных при помощи нейросети Grok изображений откровенного характера с ее участием. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По утверждению Сент-Клэр, в начале этого месяца при помощи нейросети, принадлежащей компании Маска, было создано изображение ее в бикини. При этом она не давала согласия на создание откровенного контента со своим участием.

Вскоре после инцидента девушка обратилась в xAI и потребовала прекратить создание ИИ-контента, однако просьба осталась проигнорированной.

На фоне бесчисленной генерации откровенных материалов Сент-Клэр, будучи инфлюенсером и имея почти 1 миллион подписчиков в X, лишилась верификации, премиум-подписки и доступа к монетизации контента.

Примечательно, что ранее xAI уже ограничивала возможность редактирования фотографий реальных людей при помощи Grok, так как при помощи нейросети пользователи начали массово генерировать интимные дипфейк-изображения. В компании также заверили, что удаляют такой контент со своих площадок.

Ранее в СМИ появилась информация, что чат-бот Grok могут заблокировать в Великобритании. В правительстве страны посчитали, что ИИ по запросам пользователей может создавать откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

За это британские власти, включая премьер-министра страны Кира Стармера, рассматривают жесткие шаги в отношении самой соцсети X.