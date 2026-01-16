Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 10:29

Технологии

Мать ребенка Маска подала в суд на xAI за дипфейки откровенного характера

Фото: Legion-Media.com/BACKGRID

Мать одного из сыновей Илона Маска – Эшли Сент-Клэр – подала в суд на компанию американского предпринимателя xAI. Поводом стало распространение сгенерированных при помощи нейросети Grok изображений откровенного характера с ее участием. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По утверждению Сент-Клэр, в начале этого месяца при помощи нейросети, принадлежащей компании Маска, было создано изображение ее в бикини. При этом она не давала согласия на создание откровенного контента со своим участием.

Вскоре после инцидента девушка обратилась в xAI и потребовала прекратить создание ИИ-контента, однако просьба осталась проигнорированной.

На фоне бесчисленной генерации откровенных материалов Сент-Клэр, будучи инфлюенсером и имея почти 1 миллион подписчиков в X, лишилась верификации, премиум-подписки и доступа к монетизации контента.

Примечательно, что ранее xAI уже ограничивала возможность редактирования фотографий реальных людей при помощи Grok, так как при помощи нейросети пользователи начали массово генерировать интимные дипфейк-изображения. В компании также заверили, что удаляют такой контент со своих площадок.

Ранее в СМИ появилась информация, что чат-бот Grok могут заблокировать в Великобритании. В правительстве страны посчитали, что ИИ по запросам пользователей может создавать откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

За это британские власти, включая премьер-министра страны Кира Стармера, рассматривают жесткие шаги в отношении самой соцсети X.

Читайте также


технологииза рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика