Правительство Малайзии заблокировало чат-бот Grok в соцсети X

Фото: depositphotos/LDProd

В Малайзии временно заблокировали доступ к ИИ-чат-боту Grok в соцсети X американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила пресс-служба комиссии по коммуникациям и мультимедиа страны.

Отмечается, что такое решение было принято из-за опасений, что алгоритмы платформы могут генерировать порнографический контент, нарушающий местное законодательство.

При этом регулятор еще в начале января направил владельцам платформы – компаниям X и xAI – официальные запросы с требованием внедрить меры для предотвращения создания незаконного ИИ-контента. В частности, речь идет о соблюдении статьи 233 закона "О связи и мультимедиа государства".

Однако ответы, полученные 7 и 9 января, по мнению комиссии, оказались неудовлетворительными. В них компания в основном ссылалась на механизмы жалоб от пользователей, а не на проактивные изменения в дизайне и работе самого ИИ-инструмента.

В комиссии посчитали, что такие меры недостаточны для предотвращения вреда и соблюдения закона. Доступ к Grok будет временно ограничен на территории Малайзии в качестве превентивной меры на время регуляторных процедур.

Регулятор подчеркивает, что ограничение сохранится до тех пор, пока не будут внедрены эффективные средства защиты, особенно для блокировки контента, связанного с эксплуатацией образов женщин и детей.

Ранее в СМИ появилась информация, что чат-бот Grok могут заблокировать в Великобритании. В правительстве страны посчитали, что ИИ по запросам пользователей может создавать откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей. За это британские власти, в том числе премьер-министр страны Кир Стармер, рассматривают жесткие шаги в отношении самой соцсети X.