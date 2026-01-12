Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:38

Политика

Правительство Малайзии заблокировало чат-бот Grok в соцсети X

Фото: depositphotos/LDProd

В Малайзии временно заблокировали доступ к ИИ-чат-боту Grok в соцсети X американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила пресс-служба комиссии по коммуникациям и мультимедиа страны.

Отмечается, что такое решение было принято из-за опасений, что алгоритмы платформы могут генерировать порнографический контент, нарушающий местное законодательство.

При этом регулятор еще в начале января направил владельцам платформы – компаниям X и xAI – официальные запросы с требованием внедрить меры для предотвращения создания незаконного ИИ-контента. В частности, речь идет о соблюдении статьи 233 закона "О связи и мультимедиа государства".

Однако ответы, полученные 7 и 9 января, по мнению комиссии, оказались неудовлетворительными. В них компания в основном ссылалась на механизмы жалоб от пользователей, а не на проактивные изменения в дизайне и работе самого ИИ-инструмента.

В комиссии посчитали, что такие меры недостаточны для предотвращения вреда и соблюдения закона. Доступ к Grok будет временно ограничен на территории Малайзии в качестве превентивной меры на время регуляторных процедур.

Регулятор подчеркивает, что ограничение сохранится до тех пор, пока не будут внедрены эффективные средства защиты, особенно для блокировки контента, связанного с эксплуатацией образов женщин и детей.

Ранее в СМИ появилась информация, что чат-бот Grok могут заблокировать в Великобритании. В правительстве страны посчитали, что ИИ по запросам пользователей может создавать откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей. За это британские власти, в том числе премьер-министр страны Кир Стармер, рассматривают жесткие шаги в отношении самой соцсети X.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика