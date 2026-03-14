Новости

Новости

14 марта, 12:19

Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП на Калужском шоссе в Москве

Пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

В ведомстве уточнили точное количество пострадавших – восемь человек, включая двоих детей. Госпитализация потребовалась только взрослым.

В свою очередь, остальным троим помощь оказали на месте.

Микроавтобус столкнулся с перевозившим детей экскурсионным автобусом на 45-м километре Калужского шоссе 14 марта. Причиной ДТП стало резкое недомогание водителя первого транспортного средства.

Изначально он по касательной задел автобус, после чего его авто развернуло, что повлекло столкновение еще нескольких машин.

Всего в минивэне ехало восемь человек, а в автобусе – 21 пассажир, в том числе 16 детей. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые направлялись в область на работу.

Прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств аварии. Также в расследовании участвуют сотрудники столичной Госавтоинспекции, которые продолжают работать на месте ЧП.

