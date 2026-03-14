Микроавтобус столкнулся с автобусом с детьми на Калужском шоссе в Москве

Микроавтобус Volkswagen столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает РИА Новости.

ДТП произошло на 45-м километре Калужского шоссе. По данным ведомства, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, в результате чего он по касательной задел автобус. Затем машину Volkswagen развернуло, из-за чего в нее въехали еще несколько транспортных средств.

Предварительно, травмы получили 6 человек, которые находились в микроавтобусе. Дети в результате аварии не пострадали, уточнили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили агентству в экстренных службах, из-за аварии оказался заблокирован проезд по четырем из пяти полос движения. На месте работают специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В свою очередь, ТАСС в оперативных службах рассказали, что в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу. При этом изданию также сообщили, что травмы получили 7 человек, в том числе двое детей. Двоих человек пришлось деблокировать.

Между тем Агентство "Москва" со ссылкой на источник добавляет, что на место происшествия для госпитализации пострадавших прибыл санитарный вертолет.

Ранее авария произошла в ТиНАО из-за потери управления водителем такси. По данным прокуратуры, таксист выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с маршруткой. Пострадавшим, в том числе ребенку, уже оказана необходимая медпомощь.

