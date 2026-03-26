Новости

Новости

26 марта, 10:10

Сельдяного короля длиной 4 метра нашли в провинции Вьетнама

Фото: vietnam.vn

На берегу моря в провинции Ламдонг во Вьетнаме нашли сельдяного короля длиной порядка четырех метров. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Vietnam.vn.

Уточняется, что он был обнаружен в районе Динь-тхай-тхим 22 марта. По данным издания, сельдяной король привлек большое внимание местных жителей и туристов.

Эта рыба считается предвестником катаклизмов. Она живет на большой глубине, поэтому ее очень редко видят вблизи суши. Змеевидное тело сельдяного короля может достигать 11 метров.

Ранее 55 китов выбросились на пляж Трейг-Мор в Шотландии после трудных родов самки.

Сотрудники Британской службы спасения морских животных (BDLMR) выявили 15 живых особей, однако операция по их спасению была затруднена из-за удаленности места и штормовой погоды. В результате специалисты смогли переместить в воду только одного кита.

